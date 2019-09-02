Бийол из-за травмы голеностопа не поедет играть за Словению

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Бийол из-за травмы голеностопа не поедет играть за Словению

Игрок ЦСКА Яка Бийол из-за травмы не сможет выступать за сборную Словении в квалификационном раунде Евро 2020. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

Вчера, 1 сентября, полузащитник получил повреждение в матче 8-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:1). После обследования в клинике у него выявили повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Футболист будет восстанавливаться в Москве.

В текущем сезоне Бийол провел 8 матчей за ЦСКА и отдал одну результативную передачу.

Сборная Словении 6 сентября сыграет с Польшей, а 9 сентября встретится с Израилем. Оба матча начнутся в 21:45 (мск).

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