Бийол может уйти из ЦСКА
Будущее полузащитника Яки Бийола в московском ЦСКА находится под вопросом, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, армейцы готовы отдать в аренду 21-летнего футболиста, чтобы тот стабильно играл.
Впрочем, единственное конкретное предложение по словенцу от "Анкарагюджю" российский клуб отклонил.
В стартовавшем сезоне Бийол принял участие во всех трёх матчах, однако тренерский штаб ЦСКА выпускал его исключительно на замену во втором тайме.
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