Бийол не хочет переходить в "Ганновер"

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Бийол не хочет переходить в "Ганновер"

Полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу не интересен вариант с продолжением карьеры в "Ганновере".

По информации Sport24, словенец ждёт предложений от клубов АПЛ.

Рыночная стоимость Бийола оценивается в 2,5 миллиона евро.

В новом сезоне хавбек принял участие в 4 матчах ЦСКА, проведя на поле суммарно 53 минуты.

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