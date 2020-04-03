Бийол недоволен своим положением в ЦСКА

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Бийол недоволен своим положением в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол в открытую заявил о недовольстве своей текущей ролью в команде.

"Мне не нравится нынешнее положение дел в ЦСКА. Я в команде уже два года, но почти не играю. Сложно прогрессировать в такой ситуации. Посмотрим, что будет дальше. Я прекрасно себя чувствую в команде, но мне не хватает игровой практики, поэтому моё развитие как футболиста стоит на месте. Такая ситуация всё усложняет. Я не удовлетворён", - сказал словенец.

ЦСКА купил Бийола летом 2018 года за 400 тысяч евро, заключив с ним контракт до 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл за армейцев 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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