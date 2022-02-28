Бийол останется в ЦСКА, несмотря на санкции против клуба
Фото твиттер ЦСКА
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал будущее своего клиента на фоне санкционного давления на клуб.
Напомним, что армейцы попали под ограничения со стороны США из-за сотрудничества с госкорпорацией ВЭБ.РФ.
"Несмотря на введённые санкции, ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА", – сказал агент.
23-летний словенец в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
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