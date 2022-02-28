Бийол останется в ЦСКА, несмотря на санкции против клуба

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Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал будущее своего клиента на фоне санкционного давления на клуб.

Напомним, что армейцы попали под ограничения со стороны США из-за сотрудничества с госкорпорацией ВЭБ.РФ.

"Несмотря на введённые санкции, ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА", – сказал агент.

23-летний словенец в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.

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