Бийол прокомментировал переход в ЦСКА

Теги цска москва

Бийол прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Яка Бийол прокомментировал свой переход в армейский клуб.

"Очень рад, что перешёл в клуб с такими большими традициями. Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков. Моё основное амплуа - опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой" - сказал 19-летний словенец.

Напомним, что Бийол заключил с ЦСКА пятилетний контракт. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов