Бийол прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Яка Бийол прокомментировал свой переход в армейский клуб.

"Очень рад, что перешёл в клуб с такими большими традициями. Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков. Моё основное амплуа - опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой" - сказал 19-летний словенец.

Напомним, что Бийол заключил с ЦСКА пятилетний контракт. | http://soccernews.ru