Бийол рассказал, что его больше всего поразило в России
Хавбек московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
"Самое большое потрясение за полтора года в России - это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык - и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику", - сказал 21-летний словенец.
Бийол перешёл в ЦСКА в 2018 году, в текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах в составе армейцев.
Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.
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