Бизнес Online: "Рубин" подписал контракт с хавбеком "Леха" Йевтичем
Полузащитник "Леха" Дарко Йевтич, скорее всего, перейдет в казанский "Рубин". Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".
По данным источника, стороны уже заключили контракт, а футболист прошел медобследование.
На данный момент Йевтич находился в Белеке вместе с "Лехом" и ждет документы по трансферу. В ближайшее время футболист присоединится к команде.
В этом сезоне хавбек участвовал в 19 матчах чемпионата Польши, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
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