"БИЗНЕС Online" назвал требования Кокорина по новому контракту с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

"БИЗНЕС Online" назвал требования Кокорина по новому контракту с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин требовал от клуба новый четырехлетний контракт на общую сумму 16 миллионов евро, сообщает БИЗНЕС Online.

По сведениям издания, футболист хочет получать столько же денег, как и до своего попадания в тюрьму. Впрочем, клуб готов платить ему не более 2,5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что руководство "Зенита" согласилось отдать Кокорина в аренду "Сочи" до конца нынешнего сезона. Впрочем, форвард отказался уходить в аренду и за это был переведен в "Зенит-2". Через несколько дней футболист согласился перейти в "Сочи", но теперь уже "Зенит" не отпускает его.

Не пропустите: Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи". | http://soccernews.ru

 
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