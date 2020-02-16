"БИЗНЕС Online" назвал требования Кокорина по новому контракту с "Зенитом"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин требовал от клуба новый четырехлетний контракт на общую сумму 16 миллионов евро, сообщает БИЗНЕС Online.
По сведениям издания, футболист хочет получать столько же денег, как и до своего попадания в тюрьму. Впрочем, клуб готов платить ему не более 2,5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что руководство "Зенита" согласилось отдать Кокорина в аренду "Сочи" до конца нынешнего сезона. Впрочем, форвард отказался уходить в аренду и за это был переведен в "Зенит-2". Через несколько дней футболист согласился перейти в "Сочи", но теперь уже "Зенит" не отпускает его.
Не пропустите: Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|19
|35
|3
|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
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|Динамо Москва
|19
|24
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|Урал
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
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|11
|Тамбов
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|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|14
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|18
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|15
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|Сочи
|18
|15