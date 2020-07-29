"Бизнес Online": Шатов договорился с "Рубином" о трехлетнем контракте

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"Бизнес Online": Шатов договорился с "Рубином" о трехлетнем контракте

Хавбек Олег Шатов может стать игроком "Рубина", утверждает "Бизнес Online".

Несколько часов назад футболист покинул "Зенит" по истечении контракта.

По данным источника, стороны согласовали трехлетний контракт с окладом в 1 миллион евро в год. Отметим, что в "Зените" игрок получал 2 млн евро.

Ожидается, что Шатов в ближайшие дни присоединиться к казанскому клубу.

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