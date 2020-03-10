Бизнесмен Гао выставил свою долю в "Саутгемптоне" на продажу

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Бизнесмен Гао выставил свою долю в "Саутгемптоне" на продажу

Английский клуб "Саутгемптон" выставлен на продажу, пишут британские СМИ.

По данным источника, китайский бизнесмен Джишенг Гао выставил свою долю на продажу, в его активе 80% акций клуба, которые оцениваются в 285 миллионов евро.

Гао стал владельцем пакета акций летом 2017 года. На данный момент команда находится на подъеме, поэтому бизнесмен хочет выгодно продать активы.

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