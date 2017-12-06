Бизнесмен из Саудовской Аравии хочет приобрести "Милан"

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Бизнесмен из Саудовской Аравии хочет приобрести "Милан"

Саудовский бизнесмен Фаваз аль-Хокаир заинтересован в покупке "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, аль-Хокаир является миллиардером и занимается строительным бизнесом.

Напомним, что сейчас "Миланом" владеет китайским консорциум во главе с Йонхонгом Ли. При этом Ли подозревается в мошенничестве.

Не пропустите: В сферу интересов "Милана" попали два форварда. | http://soccernews.ru

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