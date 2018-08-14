Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"

Полузащитник "Уфы" Ловро Бизяк прокомментировал свой переход в башкирский клуб.

"Знаю, что "Уфа" - очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг - Боян Йокич. Боян рассказывал о клубе только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью "Уфы". Готов помочь команде уже в следующем матче. Уже не могу дождаться момента, когда смогу надеть футболку "Уфы". Думаю, что выберу 11-й номер. 11 - моё счастливое число. Переход в "Уфу" - это очень большой шаг вперёд для меня. Я приехал сюда, чтобы доказать себе, что я могу здорово играть. Переход в "Уфу" - это хороший шанс, чтобы это сделать" - сказал Бизяк.

Отметим, что "Уфа" купила 24-летнего словенца у "Домжале" за 450 тысяч евро. Стороны заключили четырёхлетний контракт. | http://soccernews.ru