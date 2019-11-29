БК 1XBET объявила об акции в честь Черной пятницы

Сегодня, в честь Черной пятницы букмекерская контора 1XBET проводит акцию для всех новых игроков. Как сообщает Ratingbet, сумма приветственного бонуса 1xbet увеличилась со 100% до 200%.

Это означает, что если игроки успеют сегодня зарегистрироваться и совершить первое пополнение игрового счета, то они получат на свой счет 200% от суммы пополнения в качестве бонуса для совершения ставок.

На данный момент это пока единственная контора, которая в честь всемирного дня распродаж решила принять участие в данной акции. Для того чтобы принять участие в данном предложении, все желающие должны зарегистрировать новый игровой счет, и сразу же его пополнить на минимальную сумму 50 рублей и максимум 5000.

После чего вам на счет придут бонусы в размере 200% от суммы первого пополнения. Пока что нет достоверной информации, можно ли в данный период воспользоваться промокодами, для увеличения данного бонуса.

Напомним, что в обычные дни можно было воспользоваться промокодом 1xbet 1x_101644, для увеличения суммы бонуса со 100% до 130%.

Чтобы была возможность вывести бонусные деньги из системы, игрокам необходимо: