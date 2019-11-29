БК 1XBET объявила об акции в честь Черной пятницы
Сегодня, в честь Черной пятницы букмекерская контора 1XBET проводит акцию для всех новых игроков. Как сообщает Ratingbet, сумма приветственного бонуса 1xbet увеличилась со 100% до 200%.
Это означает, что если игроки успеют сегодня зарегистрироваться и совершить первое пополнение игрового счета, то они получат на свой счет 200% от суммы пополнения в качестве бонуса для совершения ставок.
На данный момент это пока единственная контора, которая в честь всемирного дня распродаж решила принять участие в данной акции. Для того чтобы принять участие в данном предложении, все желающие должны зарегистрировать новый игровой счет, и сразу же его пополнить на минимальную сумму 50 рублей и максимум 5000.
После чего вам на счет придут бонусы в размере 200% от суммы первого пополнения. Пока что нет достоверной информации, можно ли в данный период воспользоваться промокодами, для увеличения данного бонуса.
Напомним, что в обычные дни можно было воспользоваться промокодом 1xbet 1x_101644, для увеличения суммы бонуса со 100% до 130%.
Чтобы была возможность вывести бонусные деньги из системы, игрокам необходимо:
- Полностью заполнить персональные данные в личном кабинете 1XBET.
- А так же отыграть бонусные деньги, проставив их в 5-ти кратном размере на ставках типа экспресс. Каждые такой экспресс должен насчитывать в себе минимум 3 события с минимальным коэффициентом в 1.40.
- Только после отыгрыша игроки смогут вывести бонусы с конторы 1XBET
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8