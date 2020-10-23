БК 1xBet претендует на победу в 6 номинациях SBC Awards 2020
Букмекерская компания 1xBet представлена сразу в 6 номинациях престижной гэмблинг-премии SBC Awards. Для букмекера такой результат является подтверждением стабильно высокого уровня работы, ведь по итогам 2019 года компания также была номинирована в 6 категориях. Всего же 1xBet номинируется на одну из наиболее авторитетных наград в индустрии уже третий год подряд.
Список номинаций, в шорт-лист которых вошла компания, выглядит так:
- Лучшее спонсорство года
- Лучший футбольный букмекер года
- Лучший киберспортивный оператор года
- Лучшее мобильное приложение
- Лучшая маркетинговая кампания года
- Лучшая аффилиатская программа
Представители 1xBet отметили, что компании очень приятно оказаться в шорт-листе сразу в 6 номинациях. Ранее компания уже признавалась лучшей в номинациях «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга» и «Самая инновационная партнерская программа» и надеется, что в этом году увеличит число побед.
Церемония награждения в этом году пройдет в онлайн-режиме и состоится 9 декабря. Более 800 гостей смогут в прямом эфире увидеть, как лучшие букмекерские компании и казино мира борются за победу в 44 номинациях. Виртуальных гостей мероприятия ждут уникальные возможности для общения, а также ряд активностей, которые сделают вечер еще интереснее.
Церемония вручения премий SBC Awards проводится с 2014 года, успев стать одним из наиболее заметных мероприятий среди себе подобных. В состав жюри входит несколько десятков авторитетных представителей индустрии.
1xBet является глобальным партнером футбольного клуба “Барселона”, официальным партнером трансляций итальянской Серии А, медиапартнером испанской Ла Лиги, титульным партнером киберспортивных организаций NAVI и Cascade. Компания поддерживает ряд международных спортивных турниров, а ежемесячная аудитория игроков 1xBet составляет несколько сотен тысяч человек в десятках стран мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18