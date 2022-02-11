БК “1xСтавка” запустила крутую акцию к Лиге чемпионов

Пришло время долгожданного плей-офф Лиги чемпионов. Фанатов футбола ждет захватывающая борьба на выбывание между командами, которые успешно прошли групповой этап турнира.

Раунд плей-офф отличается своими накалом и непредсказуемостью, за что особенно любим болельщиками. В частности, начиная с 1/8, в турнире можно нередко увидеть, как команды после поражения в первом матче переворачивают все с ног на голову во втором и по итогу проходят дальше. Такие случаи называются камбэками. Они навсегда остаются в истории футбола и дарят фанатам незабываемые эмоции.

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По условиям промо, если прогноз игрока на матч плей-офф ЛЧ будет неверным, он сможет получить сумму ставки назад в виде промокода. Каждый такой промокод дает шанс пользователю сделать новый прогноз и отыграться, совершив самый что ни на есть камбэк!

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