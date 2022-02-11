БК “1xСтавка” запустила крутую акцию к Лиге чемпионов

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БК “1xСтавка” запустила крутую акцию к Лиге чемпионовПришло время долгожданного плей-офф Лиги чемпионов. Фанатов футбола ждет захватывающая борьба на выбывание между командами, которые успешно прошли групповой этап турнира.

Раунд плей-офф отличается своими накалом и непредсказуемостью, за что особенно любим болельщиками. В частности, начиная с 1/8, в турнире можно нередко увидеть, как команды после поражения в первом матче переворачивают все с ног на голову во втором и по итогу проходят дальше. Такие случаи называются камбэками. Они навсегда остаются в истории футбола и дарят фанатам незабываемые эмоции.

Если вы хотите испытать подобное и при этом следите за Лигой чемпионов, у “1xСтавка” для вас кое-что есть. Легальный букмекер запустил суперскую акцию с говорящим названием - “Камбэк чемпионов. Плей-офф”.

По условиям промо, если прогноз игрока на матч плей-офф ЛЧ будет неверным, он сможет получить сумму ставки назад в виде промокода. Каждый такой промокод дает шанс пользователю сделать новый прогноз и отыграться, совершив самый что ни на есть камбэк!

Для того, что принять участие в акции, достаточно:

  1. Залогиниться или зарегистрироваться на сайте/в приложении БК “1xСтавка”
  2. Подтвердить согласие на участие в акциях в личном кабинете
  3. Нажать на кнопку “Принять участие” на странице промо
  4. Делать ставки типа “одинар” на сумму от 150 рублей на точный счет любого из матчей плей-офф Лиги чемпионов

Как упоминалось выше, если прогноз не сбудется, игрок получит промокод на сумму ставки - до 5000 рублей. Его можно будет использовать для нового прогноза.

Участвуйте в акции “Камбэк чемпионов. Плей-офф” от “1xСтавка” - и оставайтесь на победном пути вместе с легальным букмекером!

 
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