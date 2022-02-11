БК “1xСтавка” запустила крутую акцию к Лиге чемпионов
Пришло время долгожданного плей-офф Лиги чемпионов. Фанатов футбола ждет захватывающая борьба на выбывание между командами, которые успешно прошли групповой этап турнира.
Раунд плей-офф отличается своими накалом и непредсказуемостью, за что особенно любим болельщиками. В частности, начиная с 1/8, в турнире можно нередко увидеть, как команды после поражения в первом матче переворачивают все с ног на голову во втором и по итогу проходят дальше. Такие случаи называются камбэками. Они навсегда остаются в истории футбола и дарят фанатам незабываемые эмоции.
Если вы хотите испытать подобное и при этом следите за Лигой чемпионов, у “1xСтавка” для вас кое-что есть. Легальный букмекер запустил суперскую акцию с говорящим названием - “Камбэк чемпионов. Плей-офф”.
По условиям промо, если прогноз игрока на матч плей-офф ЛЧ будет неверным, он сможет получить сумму ставки назад в виде промокода. Каждый такой промокод дает шанс пользователю сделать новый прогноз и отыграться, совершив самый что ни на есть камбэк!
Для того, что принять участие в акции, достаточно:
- Залогиниться или зарегистрироваться на сайте/в приложении БК “1xСтавка”
- Подтвердить согласие на участие в акциях в личном кабинете
- Нажать на кнопку “Принять участие” на странице промо
- Делать ставки типа “одинар” на сумму от 150 рублей на точный счет любого из матчей плей-офф Лиги чемпионов
Как упоминалось выше, если прогноз не сбудется, игрок получит промокод на сумму ставки - до 5000 рублей. Его можно будет использовать для нового прогноза.
Участвуйте в акции “Камбэк чемпионов. Плей-офф” от “1xСтавка” - и оставайтесь на победном пути вместе с легальным букмекером!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18