Благодарен ребятам: Черчесов оценил стартовый успех на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во во флеш-интервью прокомментировал победу над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче Чемпионата Мира-2018.

"Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы и хотели. Травма Дзагоева? У нас есть план А, Б и С, но из-за травмы не хотелось менять игрока", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

В этой встрече дублем отметился Денис Черышев и по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

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