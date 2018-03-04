Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси"
Воскресная программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным противостоянием, в рамках которого безальтернативный лидер первенства "Манчестер Сити" принимал все еще действующего чемпиона "Челси". "Горожане" уверенно приближаются к своему пятому чемпионскому титулу, по пути собирая и менее статусные трофеи. Неделю назад манкунианцы завоевали Кубок лиги, разгромив в финале "Арсенал". "Пенсионеры" же ведут борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов и пока сдают позиции. Привычную как для нынешнего сезона третью строчку лондонцы уже променяли на пятую и теперь ценность каждого завоеванного ими очка трудно переоценить.
Что касается стартовых составов, то Пеп Гвардиола внес небольшие коррективы лишь в линию обороны: вместо Венсана Компани и Данило с первых минут вышли Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко. Антонио Конте уже привычно для себя в матчах против больших команд применил схему с ложной "девяткой", роль которой отводится Эдену Азару. Сюрпризом стало то, что не оказалось в заявке железобетонного игрока основы Нголо Канте, место которого в центре поля занял Данни Дринкуотер.
Поединок начался в среднем темпе. Хозяева прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, в то время как гости осели всем составом на своей половине поля, преследуя свою главную цель на ближайшие 90 минут – не пропустить. "Горожане" кружили вокруг владений Тибо Куртуа, но подступиться очень долго не могли. Первый опасный момент возник аж на 27-й минуте: Лерой Сане отлично обработал мяч, после чего уже наверняка пробивал мимо вратаря, но на линии оказался Аспиликуэта, который и спас свою команду от пропущенного гола.
"Пенсионеры" немного активизировались в концовке первого тайма и провели несколько контратак, но ничего опасного у ворот Эдерсона не происходило. Еще до перерыва мяч все же побывал в сетке лондонцев, но арбитр справедливо не зачитал гол, потому как во время передачи Де Брюйне Агуэро залез в небольшой офсайд.
С началом второй половины встречи подопечные Гвардиолы быстро взялись за дело. Не прошло и минуты, как "Сити" открыл счет: быструю атаку точным выстрелом завершил Бернарду Силва. Пропустив гол, "Челси" стал действовать несколько активнее, чаще выбегать вперед. А на 54-й минуте лондонцы создали свой первый опасный момент в матче: Фабрегас отдал классный разрезающий пас на Мозеса, который с убойной позиции наносил удар, но мяч сорвался с ноги нигерийца и полетел на трибуны. В оставшееся время ничего интересного на поле не происходило.
Таким образом, "Манчестер Сити" малой кровью обыграл "Челси" и увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице к 18 пунктам.
"Манчестер Сити" – "Челси" – 1:0
Голы: Бернарду Силва, 46
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко (Данило, 87), Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва (Фоден, 90+3), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Жезус, 85)
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Азар (Мората, 90)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
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|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
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|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|20