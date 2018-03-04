Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси"

Теги манчестер ситичелси

Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси"Воскресная программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным противостоянием, в рамках которого безальтернативный лидер первенства "Манчестер Сити" принимал все еще действующего чемпиона "Челси". "Горожане" уверенно приближаются к своему пятому чемпионскому титулу, по пути собирая и менее статусные трофеи. Неделю назад манкунианцы завоевали Кубок лиги, разгромив в финале "Арсенал". "Пенсионеры" же ведут борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов и пока сдают позиции. Привычную как для нынешнего сезона третью строчку лондонцы уже променяли на пятую и теперь ценность каждого завоеванного ими очка трудно переоценить.

Что касается стартовых составов, то Пеп Гвардиола внес небольшие коррективы лишь в линию обороны: вместо Венсана Компани и Данило с первых минут вышли Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко. Антонио Конте уже привычно для себя в матчах против больших команд применил схему с ложной "девяткой", роль которой отводится Эдену Азару. Сюрпризом стало то, что не оказалось в заявке железобетонного игрока основы Нголо Канте, место которого в центре поля занял Данни Дринкуотер.

Поединок начался в среднем темпе. Хозяева прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, в то время как гости осели всем составом на своей половине поля, преследуя свою главную цель на ближайшие 90 минут – не пропустить. "Горожане" кружили вокруг владений Тибо Куртуа, но подступиться очень долго не могли. Первый опасный момент возник аж на 27-й минуте: Лерой Сане отлично обработал мяч, после чего уже наверняка пробивал мимо вратаря, но на линии оказался Аспиликуэта, который и спас свою команду от пропущенного гола.

"Пенсионеры" немного активизировались в концовке первого тайма и провели несколько контратак, но ничего опасного у ворот Эдерсона не происходило. Еще до перерыва мяч все же побывал в сетке лондонцев, но арбитр справедливо не зачитал гол, потому как во время передачи Де Брюйне Агуэро залез в небольшой офсайд.

С началом второй половины встречи подопечные Гвардиолы быстро взялись за дело. Не прошло и минуты, как "Сити" открыл счет: быструю атаку точным выстрелом завершил Бернарду Силва. Пропустив гол, "Челси" стал действовать несколько активнее, чаще выбегать вперед. А на 54-й минуте лондонцы создали свой первый опасный момент в матче: Фабрегас отдал классный разрезающий пас на Мозеса, который с убойной позиции наносил удар, но мяч сорвался с ноги нигерийца и полетел на трибуны. В оставшееся время ничего интересного на поле не происходило.

Таким образом, "Манчестер Сити" малой кровью обыграл "Челси" и увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице к 18 пунктам.

"Манчестер Сити" –  "Челси" – 1:0

Голы: Бернарду Силва, 46

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко (Данило, 87), Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва (Фоден, 90+3), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Жезус, 85)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Азар (Мората, 90)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Отчет матча "Барселона" - "Атлетико"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов