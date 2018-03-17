Благодаря дублю Марио Гомеса "Штутгарт" взял верх над "Фрайбургом"

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Благодаря дублю Марио Гомеса "Штутгарт" взял верх над "Фрайбургом"

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" в гостях переиграл "Фрайбург" благодаря дублю нестареющего Марио Гомеса.

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 1:2

Голы: Гомес, 4 - 0:1, Петерсен, 53 - 1:1, Гомес, 75 - 1:2.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Сеюнджю, Хаберер, Хефлер, Террацино (Кляйндинст, 80), Кюблер (Штенцель, 77), Петерсен, Хелер (Кат, 46).

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Павар, Инсуа, Аого, Томми (Аколо, 60), Аскасибар (Мангаля, 90), Гентнер, Бек, Гинчек (Каминьски, 78), Гомес.

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