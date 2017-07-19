Благодаря двум точным выстрелам Ивоби, "Арсенал" вырывает победу над "Баварией"

Свой первый полноценный матч нового сезона мюнхенская "Бавария" проводила против лондонского "Арсенала" в рамках Международного кубка Чемпионов. Так как этот турнир носит товарищеский статус, результаты игр не имеет первостепенного значения. Тем не менее, встреча этих команд имела принципиальный подтекст. Три последних очных встречи соперников завершались со счетом 5:1 в пользу немецкого клуба.

Считалась фаворитом команда Карло Анчелотти и в этот раз. Недавние встречи мюнхенцев в рамках Telekom Cup – summer показали, что чемпионы Германии находятся в отличной форме. "Бавария" активно начала встречу, Хамес и Мюллер пристреливались уже на первых минутах. А на 9-й минуте лондонцы привезли себе пенальти. Мейтленд-Нейлс в собственной штрафной ударил сзади по ногам Берната и арбитр указал на "точку". Приговор мастерски привел в исполнение Роберт Левандовски, сняв паутину с правой девятки ворот Петера Чеха – 1:0.

Впрочем, с ответом "канониры" не промедлили. Уже спустя пару минут прошел пас Уэлбека от бровки на вбегавшего в штрафную Озила. Месут сильно пробил слету, но Штарке успел среагировать на удар.

В дальнейшем немцы контролировали мяч, позиционно разыгрывая свои атаки. Но именно они должны были начинать с центра поля, когда миновало полчаса игры. Озил шикарной передачей по центру разрезал оборону соперника, вывел Ляказетта один на один со Штарке, но голкипер "Баварии" снова выиграл дуэль.

Концовка же тайма прошла просто с подавляющим преимуществом мюнхенцев. И если бы не надежность Чеха, счет вполне мог стать крупным. Так на 37-й минуте голкипер "Арсенала" спас свою команду после рикошета, к которому привел опасный удар Мюллера. А спустя пару минут Петер отразил коварный удар с близкого расстояния от Берната. Еще один шанс отличиться чемпион Германии имел в быстрой контратаке. Рибери выполнил справа без пяти минут голевой прострел на Хамеса, но того опередил Джака, выбив мяч на угловой.

В перерыве оба тренера отправились за экспериментами. В большей степени это касалось Арсена Венгера, снявшего с игры сразу двух лидеров. "Бавария" уже на старте второй половины матча могла удвоить результат. Коман промчался по флангу и прострелил низом в штрафную, а Хамес в касание пробил в угол. Чех в красивом броске выручил свою команду. Спустя 10 минут Петер снова был в игре. Голкипер "Арсенала" отвел угрозу от ворот после штрафного в исполнении Алабы.

Между тем команды продолжили делать замены и игра практически потеряла свой рисунок. Ближе к конце матча настырнее стали действовать лондонцы, но защитники чемпиона Германии справлялись с выпадами соперника. И когда казалось, что матч так и закончиться минимальной победой "Баварии", команда Арсена Венгера провела результативную атаку. Рэмси на скорости дошел до штрафной и навесил на линию вратарской, откуда Ивоби головой переправил мяч в дальний угол – 1:1. Спустя несколько секунд прозвучал финальный свисток, команда предстояло выяснить сильнейшего в серии послематчевых пенальти.

В этом отрезке матча также были свои герои. В частности, голкипер "Арсенала" Дамиан Мартинес, отразивший удары Алабы и Берната. А точный удар все того же Ивоби стал решающим в серии. Таким образом "канониры" сначала чудом спасли матч, а затем вырвали победу над неудобным для себя соперником.

"Бавария" – "Арсенал" – 1:1, пен. 2:3

Гол: Левандовски, 9, с пенальти – 1:0. Ивоби, 90+4 – 1:1.

Послематчевые пенальти: Алаба – 0:0 (вратарь). Рэмзи – 0:1. Хуммельс – 1:1. Эль-Ненни – 1:1 (вратарь). Коман – 2:1. Монреаль – 2:2. Саншеш – 2:2 (перекладина). Ивоби – 2:3. Бернат – 2:3 (вратарь).

"Бавария": Штарке (Фрюхтль, 46), Хуммельс, Толиссо, Рафинья (Фридль, 75), Алаба, Мартинес (Саншеш, 46), Бернат, Рибери (Гётце, 75), Левандовски (Фельдхан, 64), Хамес (Пантович, 64), Мюллер (Коман, 46).

"Арсенал": Чех (Мартинес, 72), Монреаль, Белик (Брамалл, 46), Колашинац, Озил (Ивоби, 46), Джака (Ремзи, 62), Коклен (Уолкотт, 46), Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Ляказетт (Уиллок, 46), Уэлбек (Нкетиа, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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