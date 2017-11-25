Благодаря фантастическому голу Виллиана "Челси" увозит ничью из Ливерпуля

Субботняя программа 13-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием, в рамках которого на легендарном "Энфилде" сражались два тяжеловеса "Ливерпуль" и "Челси". В прошлом сезоне Антонио Конте удалось сделать правильные выводы после поражения на "Стэмфорд Бридж", потому как "синие" во втором круге прибыли в логово к "красному" хищнику и сыграли там максимально прагматично, отстояв ничью. Сейчас команды являются конкурентами. Лондонцы с 25 баллами в активе расположились на третьей строчке в турнирной таблице, ну а мерсисайдцы занимали пятую позицию, имея в своей копилке всего на три очка меньше.

Обе команды проводили матчи в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" очень много сил оставил в Севилье, откуда не смог увезти победу, а "Челси" слетал в далекий Азербайджан, где поверг местный "Карабах". Юрген Клопп удивил всех, применив в таком важном поединке против сильного оппонента ротацию. В частности, на скамейке для запасных остались такие футболисты, как Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане и Роберто Фирмино. В свою очередь, Антонио Конте прогнозируемо насытил среднюю линию поля, но на этот раз вместе с Эденом Азаром роль оттянутого форварда доверил номинальному опорнику Данни Дринкуотеру, усадив в запас Сеска Фабрегаса.

Команды в очень спокойном темпе начали встречу, никто не желал форсировать события, а мяч больше держался в ногах игроков хозяев поля. Ближе к экватору первого тайма "синие" стали наращивать давление и в течение четырех минут создали несколько опасных моментов у ворот Миньоле. Сначала Азар заставил поработать на линии своего соотечественника, потом Дринкуотер, выскочив на свидание с Симоном, проверил его навык игры на выходе, с которым бельгийский вратарь "красных" справился. А затем и Дзаппакоста протестировал прыгучесть Миньоле, с угла пробив под перекладину.

"Ливерпуль" активизировался в концовке первой 45-ти минутки, больше всех старался Мохамед Салах, но то удар египтянина заблокирует защитник "Челси", то мяч предательски увильнет за лицевую линию после прицельного выстрела в дальнюю "шестерку". Второй тайм начался со спорного момента, в котором Азар падал в штрафной площади после контакта с Милнером, но сам эпизод был 50 на 50, и Майкл Оливер не решился указать на "точку".

Мяч переходил во владения от одних к другим. Такая себе шахматная партия разыгрывалась на "Энфилде". А на 65-й минуте открыть счет посчастливилось мерсисайдцам: после сольного прохода Коутиньо мяч отскочил к Окслейду-Чемберлену, который покатил дальше на свободного Салаха и тот легко переиграл Куртуа. Пропустив гол, лондонцы не стали сломя голову лететь вперед, а методично подбираясь к хозяйским владениям. "Красные" стали играть на удержание и когда, казалось, матч так и закончиться, вышедшему на замену Виллиану удался просто фантастический по красоте гол: мяч срезался с ноги бразильца и влетел за шиворот Миньоле, который допустил позиционную ошибку.

Таким образом, "Челси" и "Ливерпуль" расписывают очередную ничью на "Энфилде", которая, по большому счету, ни одну из сторон не устраивает.

"Ливерпуль" – "Челси" – 1:1

Голы: Салах, 65 – 1:0, Виллиан, 85 – 1:1

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Клаван, Морено, Окслейд-Чемберлен (Мане, 89), Хендерсон, Милнер, Салах, Коутиньо (Лаллана, 89), Старридж (Вейналдум, 66)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Критсенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Дринкуотер (Фабрегас, 74), Канте, Бакайоко (Педро, 77), Алонсо, Азар, Мората

Богдан Архипенко

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