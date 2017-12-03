Благодаря голу Давида Силвы "Манчестер Сити" выгрызает три очка в матче с "Вест Хэмом"

Программа 15-го тура английской Премьер-Лиги завершалась матчем текущего лидера "Манчестер Сити", который на своем поле принимал "Вест Хэм". Вчера в центральном поединке уик-энда главный преследователь "горожан" в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и сократил отставание к пяти очкам, поэтому подопечным Пепа Гвардиолы очень важно было не дрогнуть в дуэли против "молотобойцев", потому как на следующих выходных два манчестерским гранда сойдутся в бескомпромиссной схватке на "Олд Траффорд" и приличный задел в этом случае "голубым" точно не помешал бы.

"Вест Хэм" в нынешнем сезоне неприятно удивляет. Лондонцы скатились в зону вылета, а ожидаемого подъема после смены главного тренера так и не произошло. А в мид-уик Дэвид Мойес и его ребята больно получили по зубам от нечужого для шотландца клуба "Эвертона". Кстати, в стане "ирисок", наоборот, произошел тот самый всплеск, о котором принято говорить, после того, как меняется наставник. Что касается стартовых составов, то Гвардиола выставил почти основу. Из жизненно важных футболистов для "Сити" на скамейке запасных остался только Фернандиньо, а на его место был делегирован Фабиан Делф, которого все уже привыкли видеть на левом фланге обороны. Позиция же крайнего защитника в кое-то веки досталась Данило.

Мойес решил не испытывать судьбу и сыграть без нападающих, выставив в линию атаки универсала Антонио. Матч начался достаточно прогнозируемо, потому как хозяева с первых же минут бросились вперед, но к такому развитию событий были готовы гости и не дрогнули. Более того, первый опасный момент возник как раз-таки у ворот Эдерсона. На восьмой минуте "молотобойцы" классно разыграли угловой: Куяте выиграл единоборство и сбросил на дальнюю штангу, где подоспел Антонио, но в рамку ворот немного не попал.

Ближе к середине первого тайма "Вест Хэм" вдруг стал выравнивать игру. Гости малыми силами ходили в атаку, но очень настырно искали свой шанс у чужих ворот и все-таки нашли. За минуту до конца основного времени оборона "Сити" прозевала Огбонну, который мощным ударом головой вколотил сферу в сетку ворот Эдерсона. Уже в перерыве Пеп Гвардиола, дабы исправить ситуацию, выл вынужден бросать в бой Габриэла Жезуса, пожертвовав Данило. И уже спустя 12 минут бразилец нашел пасом Отаменди, который оказался на месте центрального нападающего и с трех метров в подкате протолкнул мяч мимо Адриана.

Надо отдать должное подопечным Мойеса, что они не посыпались после того, как счет на табло стал равным. А когда защита лондонцев все же допускала ошибки, роль спасителя доставалась испанскому киперу. Тем не менее, в концовке поединка "Сити" все-таки добился своего. На 83-й минуте великолепный пас Де Брюйне в одно касание замкнул Давид Силва. В пропущенном голе тяжело обвинить оборонцев "Вест Хэма", ведь комбинация "горожан" была просто потрясающей.

Таким образом, "голубые" добывают свою очередную волевую победу в чемпионате и перед манчестерским дерби сохраняют гандикап в восемь очков. Ну а "молотков" можно только похвалить за эту встречу, ведь они сделали все, что смогли и даже больше.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 2:1

Голы: Огбонна, 44 – 0:1, Отаменди, 57 – 1:1, Давид Силва, 83 – 2:1

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангаля, Данило (Жезус, 46), Де Брюйне, Делф, Давид Силва, Стерлинг, Сане (Бернарду Силва, 90+3), Агуэро (Фернандиньо, 85)

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Фернандеш, Куяте (Д. Сако, 43), Обьянг, Масуаку, Лансини (Арнаутович, 69), Антонио (А. Айю, 88)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Хетафе" - "Валенсия" | http://soccernews.ru