Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией"

Воскресная программа 22-го тура испанской Ла Лиги завершалась центральным событием, в рамках которого "Атлетико" в родных стенах принимал "Валенсию". Поединок являлся главным противостоянием уик-энда, потому как команды являются прямыми конкурентами в борьбе за серебряные награды чемпионата. Правда, в последнее время "летучие мыши" с точки зрения результата серьезно сдали, проиграв в предыдущих двух матчах. Тем не менее, это не помешало валенсийцам не выпасть из первой тройки команд в турнирной таблице.

У "Атлетико" внутренние дела идут относительно неплохо. "Матрасники" пользуются тем, что очень часто оступается "Реал" и "Валенсия". В рамках текущего тура очки потеряли не только "сливочные", но и "Барселона", поэтому у подопечных Диего Симеоне появился шанс немного подсократить отставание от безоговорочного лидера Примеры. Что касается стартовых составов, то тренерский штаб мадридцев предпочел выставить максимально атакующий стартовый состав, одновременно уместив на поле Корреа, Карраско, Гризманна и Диего Косту. Марселино же удивил только тем, что оставил на скамейке запасных Карлоса Солера.

Весь первый тайм прошел в среднем темпе и никаких положительных эмоций любителям футбола не доставил. Команды действовали максимально осторожно, никто не рисковал первым раскрыться. Все, чем запомнились первые 45-ть минут поединка, так это вынужденной заменой и одним по-настоящему опасным моментом у "Атлетико". Стефан Савич в одном из игровых эпизодов получил травму и уступил свое место на поле Хосе Хименесу. А реальную возможность отличится имел Диего Коста, но после его удара головой блестяще сыграл Нето, парировав выстрел форварда "индейцев".

Во второй половине встречи оживились хозяева поля. Трибуны "Ванда Метрополитано" подгоняли своих любимцев и на 59-й минуте "Атлетико" ответил им взаимностью: Анхель Корреа решился на удар из-за пределов штрафной площади, после которого мяч снял паутину с ближней "девятки" ворот Нето. Спустя пять минут мадридцы усилиями Гризманна удвоили преимущество в счете, но арбитр гол не засчитал, ибо мгновением ранее Хименес сфолил на одном из футболистов "Валенсии".

В оставшееся время "матрасники" грамотно удержали победный для себя счет и таким образом увеличили отрыв от "летучих мышь" в турнирной таблице к девяти пунктам.

"Атлетико" – "Валенсия" – 1:0

Голы: Корреа, 59

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин (Хуанфран, 51), Савич (Хименес, 29), Эрнандес, Сауль, Коке, Корреа, Крраско (Габи, 62), Гризманн, Диего Коста

"Валенсия": Нето, Везу, Паулиста, Гарай, Гайя, Кондонгбия, Парехо, Максимович (Солер, 65), Лато (Родриго, 62), Мина, Дзадза

Богдан Архипенко

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