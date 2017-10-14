Благодаря голу Луиса Суареса "Барселона" увозит ничью с "Ванда Метрополитано"
Субботняя программа восьмого тура испанской Ла Лиги завершалась центральным событием всего уик-энда, в рамках которого "Атлетико" в новом родном доме, именуемым "Ванда Метрополитано" принимал "Барселону". Каталонцы, вопреки сложившейся напряженной ситуации в стране великолепно справляются с делами футбольными, единолично возглавляя турнирную таблицу. Справедливости ради, стоит отметить, что для "блаугранас" команда Диего Симеоне – первый серьезный оппонент внутри чемпионата в текущем сезоне, а значит проверка.
Мадридцы, хоть и не проигрывают, но взяли за привычку терять очки с более слабыми соперниками, расписывая ничьи. Как итог, 15 очков после семи туров и уже целая пропасть в шесть баллов к первому месту. Что Диего Симеоне, что Эрнесто Вальверде выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы. Аргентинский специалист не стал жертвовать Карраско в угоду более привычного оборонительного стиля игры. Испанский же наставник каталонцев проблемную позицию на левом фланге полузащиты решил закрыть Андреасом Иньестой, а на место маэстро отправил португальского легионера Андре Гомеша.
"Блаугранас" начали в места в карьер. Не прошло и минуты после стартового свистка арбитра Матеу Лаоса, как Лионель Месси, окрыленный недавним выступлением за сборную Аргентины понесся вперед и едва не открыл счет, но мяч после удара "блохи" пролетел в считанных сантиметрах от штанги. После этого хозяева не остались в долгу. Антуан Гризманн каким-то невообразимым образом не смог переиграть тер Штегена, вывалившись с тем один на один. Ближе к середине первого тайма игра немного подуспокоилась и тут как раз "матрасникам" удалось убаюкать оборону "Барселоны". Сауль Ньигес получил пасс от Карраско на дуге штрафной и неотразимо с рабочей левой ноги положил сферу точно в правую "шестерку" владений немецкого голкипера.
В оставшееся время первой 45-ти минутки подопечные Вальверде владели инициативой, но ничего не выходило у гостей, не были похожи сами на себя футболисты "Барсы". С первых минут второй половины встречи "блаугранас" принялись наседать на штрафную площадь. На 57-й минуте прекрасную возможность забить со штрафного имел Месси, но "кожаный" сотряс стойку и улетел за пределы поля. Гости неустанно и безрезультативно атаковали хозяев вплоть до 81-й минуты, когда Луис Суарес ударом головой расстрелял ворота Яна Облака после блестящей подачи от Серхи Роберто.
После того, как счет сравнялся, наступило самое трудное время для "индейцев". Каталонцы пошли на штурм, желая продолжить свою победную поступь, но в суперголевых моментах простили соперника и Суарес, и Месси.
Итак, "Барселона" впервые в сезоне теряет очки, но по-прежнему остается лидером. В то время, как "Атлетико" пополняет свою копилку очередным ничейным исходом.
"Атлетико" – "Барселона" – 1:1
Голы: Сауль, 21 – 1:0, Суарес, 81 – 1:1
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль, Габи (Торрес, 83), Карраско (Томас, 73), Гризманн, Корреа (Гайтан, 58)
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 61), Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич (Паулиньо, 79), Бускетс, Гомеш, Иньеста (Деулофеу, 61), Месси, Суарес
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1