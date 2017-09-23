Благодаря голу Лукаку "Манчестер Юнайтед" побеждает "Саутгемптон"

Один из лидеров английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в 6 туре гостил у "Саутгемптона". Около четырех месяцев назад команды уже играли на "Сент-Мэри" и тогда соперники довольствовались нулевой ничьей. На сегодняшний день подопечные Жозе Моуринью бьются за лидерство в Премьер-лиге с земляками из "Сити", поэтому не намерена была терять очки в пользу дружины Пепа Гвардиолы.

С первых минут матча обе команды продемонстрировали желание отличиться как можно раньше. Игра проходила на хороших скоростях, а атаки команд не редко завершались в штрафной соперника. Так на 10-й минуте хороший момент для взятия ворот упустили хозяева. После розыгрыша углового последовал навес на линию вратарской, откуд Феллаини попытался вынести мяч. Однако Маруан выбил сферу прямо на ногу абсолютно свободному Редмонду, который пробил из пределов штрафной – снаряд полетел чуть выше перекладины.

Манкунианцы ответили ближе к середине тайма и сделали это результативно. На левом фланге Янг накрутил Тадича, а затем исполнил навес на линию вратарской. Лукаку нанес удар головой в упор, однако Форстер сумел отразить мяч, но перед собой. Ромелу оказался расторопнее защитников и повторным ударом успел добить снаряд в сетку из пределов вратарской – 0:1.

"Святые" ринулись в атаку, желая отыграться, но впереди у них в этот вечер мало что получалось. А вот "Манчестер Юнайтед" вскоре мог отличиться еще. Мата заработал штрафной для своей команды на чужой половине поля. К мячу подошел Рэшфорд и аккуратным ударом перекинул стенку. Казалось, что сфера опуститься в нижний угол, но снаряд пролетел в сантиметрах от штанги.

В дальнейшем команды продолжали обмениваться выпадами, но до реальных угроз они не доходили.

Вторая же половина тайма началась с атак "Саутгемптона". Хозяева поля пытались во чтобы то ни стало восстановить равновесие в матче. На протяжении первых 10 минут тайма "святые" дважды могли сравнивать счет.

Так на 51-й минуте после розыгрыша углового Есида попытался нанести удар по воротам, но японец толком не попал по мячу. Тем не менее, снаряд далее полетел в пределы вратарской, в которой уже находился Ромеу. Ориоль попытался нанести удар с очень близкой дистанции, но Джонс бросился в ноги оппоненту и помешал ему выстрелить по воротам.

А спустя 5 минут Рэдмонд едва не переиграл Де Хеа. Хозяева зацепились за мяч в центральном круге, после чего оказались в позиционной атаке. Ламина забросил снаряд на левый фланг, откуда Редмонд ворвался на ближнюю сторону штрафной и нанес очень плотный удар по воротам. Мяч полетел точно в ближний нижний угол, однако Де Хеа сумел среагировать и отбил снаряд перед собой. Дэвис рассчитывал успеть на добивание, но голкипер "МЮ" накрыл сферу.

В этот отрезок матча "Саутгемптон" был близок к тому, чтобы восстановить статус-кво. Гостям же, проводя основное время в атаке, лишь несколько раз удалось вырваться в контратаку. Но этого могло вполне хватить для гола, если бы манкунианцы были поудачнее. В одной из атак Лукаку ворвался на край штрафной и мощно пробил – Форстер ногой отбил мяч. А на 80-й минуте манкунианцы должны были снимать все вопросы в этой встрече. На левом фланге Рэшфорд вывел на оперативный простор Лукаку, который ворвался на левую сторону штрафной, а затем хитро отпасовал назад на совершенно свободного Эрреру. Андер почти от линии штрафной беспрепятственно нанес удар по воротам, предварительно прицелившись, но мяч был направлен выше перекладины.

Хозяева также могли отличиться. Однажды им удалась комбинация, в результате которой Ромеу пробивал с острого угла – мяч пролетел рядом со штангой. В концовке матча игроки "Саутгемптона" сбились на навал, но и он не принес им желаемого.

"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Лукаку все же берет верх в этом матче и продолжает идти вровень в таблице с земляками из "Сити".

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1

Гол: Лукаку, 20.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Уорд-Праус, 83), Бертранд, Йосида, Худт, Лемина, Ромеу, Редмонд, Дэвис (Габбъядини, 73), Тадич, Лонг (Остин, 83).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Байи, Джонс, Валенсия, Матич, Феллайни, Мата (Эррера, 62), Рэшфорд (Блинд, 90+3), Мхитарян (Смоллинг, 75), Лукаку.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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