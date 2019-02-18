Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"

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Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ переиграл "Сент-Этьен".

Единственный гол в матче на свой счет записал Килиан Мбаппе. ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 12 очков, при этом клуб имеет две игры в запасе.

"Сент-Этьен" - ПСЖ 0:1

Гол: Мбаппе, 73 - 0:1

"Сент-Этьен": Рюффье, Силва, Перрен, Дебюши (Дьони, 80), Колодзейчак, Аит-Беннассер, Амума (Берич, 71), Монне-Паке, Кабелла, Хазри, Мвила.

ПСЖ: Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Ди Мария (Кимпембе, 85), Паредес, Диаби, Дракслер (Курзава, 69), Бернат (Дагба, 60), Мбаппе.

Предупреждения: Хазри (41), Бернат (50), Дани Алвес (59).

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