Благодаря голу Руни с пенальти "Эвертон" вырывает ничью в дерби с "Ливерпулем"

51-м по счету мерсисайдским дерби в рамках английской Премьер-Лиги продолжилась воскресная программа 16-го тура, в рамках котрого "Ливерпуль" на родном "Энфилд Роуд" принимал "Эвертон". В последний раз "ириски" побеждали "красных" на их поле еще в прошлом веке и перед этим матчем ничто не говорило в пользу "синих" скаузеров. Подопечные Юргена Клоппа желали воспользоваться осечкой "Челси" и настигнуть тех на третьей строчке в турнирной таблице. "Эвертон", вопреки всем прогнозам и надеждам перед сезоном, сейчас далек от решения каких-то глобальных задач. Только с приходом в команду Сэма Эллардайса команда стала давать положительный результат.

Тренерский штаб "Ливерпуля" продолжил применять серьезную ротацию. На этот раз даже статус дерби не уберег от скамейки запасных таких исполнителей, как Эмре Джан, Вейналдум, Коутиньо и Фирмино. Неожиданным на острие атаки стало появление молодого английского форварда Доминика Соланке. Большой Сэм решил сыграть против "красных" по их же атакующей схеме 4-3-3. На поле с первых минут поместились Руни, Сигурдссон, Калверт-Льюин и Ниассе.

На протяжении всего первого тайма "Ливерпуль" прогнозируемо владел колоссальным преимуществом. Чего только стоят цифры 80% на 20% по владения мячом. При этом "Эвертон" очень плотно защищался, не давая вскрыть свою оборону, а дальние удары либо не приходились в цель, либо были нивелированы вратарем. Так длилось до 42-й минуты, пока игру на себя не взял сегодняшний лидер "красных" Мохамед Салах. Египтянин, как стоячих, накрутил двух защитников гостей и классным ударом снял паутину с дальней "девятки" ворот Пикфорда. Еще до перерыва на кураже просто обязаны были удваивать преимущество в счете хозяева поля, но выбежав три в одного Садио Мане пожадничал и пас на отдал на пустые ворота кому-то из партнеров, и сам не забил.

Эллардайс уже в перерыве решился на кардинальные изменения, сделав двойную замену. Вместо Дэвиса и Ниассе на поле вышли Леннон и Шнайдерлин. Тем не менее, картина матча с началом второй половины встречи не изменилась - "Ливерпуль" продолжал активно атаковать, а "Эвертону" ничего не оставалось, кроме как всеми силами обороняться. Уже в самом начале второго тайма Салах был близок к дублю, но не повезло "фараону" – мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой. С течением времени хозяева были все ближе ко второму забитому голу, но вдруг на 77-й минуте арбитр матча решил переписать сценарий. Крейг Поусон вынес очень жесткий вердикт по отношению к "красным": после незначительного толчка в спину от Ловрена Калверт-Льюин расстелился на газоне и рефери указал на "точку". Пенальти реализовал Уэйн Руни, таким образом забив свой первый мяч в мерсисайдском дерби.

Как бы не старались подопечные Клоппа вырвать три очка пробить "синюю" стену, ничего не получилось. Итак, из-за сомнительного пенальти "Ливерпуль" теряет победу в принципиальнейшем поединке с "Эвертоном".

"Ливерпуль" – "Эвертон" – 1:1

Голы: Салах, 42 – 1:0, Руни, 77 (с пенальти) – 1:1

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Коутиньо, 78), Милнер, Хендерсон, Мане, Салах (Фирмино, 67), Соланке (Ингз, 83)

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Гейе, Дэвис (Леннон, 46), Руни (Ягелка, 83), Калверт-Льюин, Сигурдссон, Ниассе (Шнайдерлин, 46)

Богдан Архипенко

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