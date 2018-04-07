Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"

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Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Сельта" крупно обыграла "Севилью".

"Сельта" – "Севилья" 4:0

Голы: Арана (аг), 38 - 1:0, Аспас, 57 - 2:0, Аспас, 60 - 3:0, Аспас, 78 - 4:0

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Кастро (Кабраль, 77), Мальо, Гомес, Эрнандес (Бойе, 83), Лоботка, Браис Мендес, Васс (Радоя, 74), Систо, Аспас.

"Севилья": Сория, Кьер (Лангле, 40), Арана, Лайюн, Каррису, Сарабия (Нолито, 71), Писарро (Васкес, 58), Нзонзи, Банега, Сандро Рамирес, Бен-Йеддер.

Предупреждения: Кастро (12), Писарро (21), Банега (82). | http://soccernews.ru

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