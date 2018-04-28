Благодаря хет-трику Бакки "Вильярреал" на своём поле разгромил "Сельту"

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Благодаря хет-трику Бакки "Вильярреал" на своём поле разгромил "Сельту"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Вильярреал" в родных стенах без проблем разобрался с "Сельтой". Хет-триком в составе "жёлтой субмарины" отличился колумбийский нападающий Карлос Бакка.

"Вильярреал" – "Сельта" - 4:1

Голы: Бакка, 13 - 1:0, Систо, 34 - 1:1, Бакка, 35 - 2:1, Бакка, 38 - 3:1, Кастильехо, 90 - 4:1.

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Рукавина, Руис, Альваро Гонсалес, Черышев (Сансоне, 86), Кастильехо, Тригерос, Родри Эрнандес, Раба (Форнальс, 60), Бакка (Унал, 78).

"Сельта": Альварес, Мальо (Эрнандес, 74), Гомес, Кабраль, Кастро, Васс, Хосабед (Мор, 82), Браис Мендес (Бойе, 69), Лоботка, Систо, Макси Гомес.

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