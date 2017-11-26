Благодаря Неймару сумма контракта ПСЖ с Nike увеличится с 25 до 60 миллионов евро в год

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Благодаря Неймару сумма контракта ПСЖ с Nike увеличится с 25 до 60 миллионов евро в год

ПСЖ в ближайшее время подпишет новый спонсорский контракт с Nike.

Ожидается, что американская компания будет платить клубу 60 миллионов евро в год. Прежнее соглашение составляло 25 миллионов в год, но теперь сумма увеличена благодаря тому, что за парижский клуб выступает бразильский нападающий Неймар.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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