Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов

Бразильский полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Пять процентов от этой суммы достанутся бывшим клубам хавбека, за которые он играл до исполнения ему 23 лет.

Таким образом, от трансфера 29-летнего Паулиньо заработают "Коринтианс", "Клуб Атлетико Ювентус", "Брагантино", "Аудакс", "Лодзь" и "Вильнюс".

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