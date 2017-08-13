Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов
Бразильский полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.
Пять процентов от этой суммы достанутся бывшим клубам хавбека, за которые он играл до исполнения ему 23 лет.
Таким образом, от трансфера 29-летнего Паулиньо заработают "Коринтианс", "Клуб Атлетико Ювентус", "Брагантино", "Аудакс", "Лодзь" и "Вильнюс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20