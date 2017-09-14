Благодаря ударному второму тайму киевское "Динамо" берет верх над "Шкендербеу"

В рамках первого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018 киевское "Динамо" принимало албанский "Шкендербеу" на "Олимпийском" стадионе в Киеве. 70-тысячной арене еще предстоит в конце сезона принять решающий матч Лиги чемпионов, а пока столичным болельщикам предстоит сходить, как минимум, на три домашних матча своих любимцев в турнире рангом ниже. "Бело-синие" угодили в группу "В", где кроме представителей Албании также оказался сербский "Партизан" и швейцарский "Янг Бойз" – тот самый, который не пустил киевлян в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Перед матчем представители города Корча не скрывали радости по поводу того, что "динамовцы" обескровлены потерей своего лидера Андрея Ярмоленко, который под занавес трансферного окна перешел в дортмундскую "Боруссию". Позиция на правом фланге досталась юному таланту Виктору Цыганкову, но все еще только набирающему опыт во взрослом футболе. Александр Хацкевич немного удивил тем, что правую бровку в обороне решил доверить номинально центральному защитнику Домагою Виде, а в пару к Евгению Хачериди в центр отправил Тамаша Кадара.

С первых же минут матча хозяева установили контроль над мячом, но торопиться идти вперед никто не собирался. Бросалось в глаза огромная разница в классе команд, несмотря на то, что в действиях киевлян просматривалось много брака. За первые 45-ть минут подопечные Хацкевича имели несколько стопроцентных моментов для взятия ворот. Еще до экватора первого тайма Денис Гармаш вываливался на свидание с голкипером, но перемудрил, решив отпасовать на партнера, которого уже закрыл защитник албанского клуба. Чуть позже ударом головой с убойной позиции расстреливал Оргеса Шехи Домагой Вида, но мяч предательски увильнул на несколько сантиметров от штанги. Под занавес тайма в одной из своих немногочисленных контратак "Шкендербеу" наказал "бело-синих" за транжирство. Гьергь Музака стремя голову помчался к динамовским воротам и точным ударом в ближний угол заставил капитулировать Максима Коваля.

После серьезного разговора в перерыве с тренерским штабом футболисты "Динамо" вышли очень заряженными на вторую половину встречи. Уже в течении пяти минут украинская команда вышла вперед. Сначала Сергей Сидорчук мощным дальним ударом попал точно в "девятку", затем только вышедший на замену Жуниор Мораес хладнокровно замкнул прострельную передачу от Гонсалеса. Ну а на 65-й минуте фактически снял все вопросы о победителе Мбокани, реализовав пенальти, заработанный Кадаром. В оставшееся время "бело-синие" спокойно удержали необходимый счет, практически не дав ничего создать оппоненту.

Таким образом, благодаря ударной 15-ти минутке второго тайма киевляне взяли верх над албанцами.

"Динамо" Киев – "Шкендербеу" – 3:1

Голы: Музака, 39 – 0:1, Сидорчук, 47 – 1:1, Мораес, 50 – 2:1, Мбокани, 65 (с пенальти) – 3:1

"Динамо": Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Буяльский, Сидорчук, Цыганков (Морозюк, 70), Гармаш (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 82), Мбокани

"Шкендербеу": Шехи, Вангели, Радаш, Яшаница (Алити, 68), Мици, Османи (Гавазай, 59), Музака, Дита, Лиляй, Аденийи (Сахити, 78), Сове

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Копенгаген" - "Локомотив" | http://soccernews.ru