Блан исключил возможность своей работы в "Севилье"

Теги лоран блансевильяэдуардо бериццо

Блан исключил возможность своей работы в "Севилье"Известный французский тренер Лоран Блан исключил возможность своей работы в испанской "Севилье", которая ранее рассталась с Эдуардо Бериццо.

"Я сторонник того, чтобы начинать работу с командой перед стартом нового сезона, таким образом выстраивая свое видение устройства коллектива. Именно при таких раскладах рождаются большие проекты", - приводит слова 52-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Блан назвал фаворитов Чемпионата Мира 2018-го года. | soccernews.ru

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