Блан исключил возможность своей работы в "Севилье"

Известный французский тренер Лоран Блан исключил возможность своей работы в испанской "Севилье", которая ранее рассталась с Эдуардо Бериццо.

" Я сторонник того, чтобы начинать работу с командой перед стартом нового сезона, таким образом выстраивая свое видение устройства коллектива. Именно при таких раскладах рождаются большие проекты ", - приводит слова 52-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Блан назвал фаворитов Чемпионата Мира 2018-го года. | soccernews.ru