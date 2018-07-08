Блан: "Мбаппе - это феномен"

Экс-тренер сборной Франции Лоран Блан высказался о форварде Килиане Мбаппе.

"Мое мнение по поводу Мбаппе сформировалось еще десять месяцев назад - он феномен! Но это не значит, что он каждый раз сможет добывать для нас победы. Это мальчишка, который пугает соперников. Этот страх становится для команды преимуществом. У Бельгии тоже есть феноменальный футболист, Эден Азар.

Часто бывает, что сборные за собой ведут определенные футболисты. Сборная Франции идет за двумя игроками с огромным потенциалом. Антуан Гризманн - очень хороший футболист, Поль Погба также способен отлично выступить. Их поддерживают другие хорошие игроки. Эта команда напоминает нашу сборную в 1998 году" - приводит слова Блана FourFourTwo.

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