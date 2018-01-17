Блан мог возглавить "Зенит"

Известный французский тренер Лоран Блан заявил, что в 2016 году он мог возглавить питерский "Зенит".

"Могу ли я оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, всё зависит от предложения. Например, я мог возглавить "Зенит", когда оттуда ушёл Андре Виллаш-Боаш, но тогда не получилось" - сказал 52-летний специалист.

Напомним, что Блан летом 2016 года покинул ПСЖ и с тех пор не работал ни с одной командой.

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