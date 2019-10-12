Блан может отказать "Лиону" из-за "Манчестер Юнайтед"
Известный французский тренер Лоран Блан может отклонить предложение "Лиона" возглавить команду.
Как сообщает L'Equipe, 53-летний специалист верит, что его пригласит на работу "Манчестер Юнайтед", который рассматривает вариант с увольнением Уле Гуннара Сульшера.
Напомним, что Блан, будучи футболистом, выступал за "красных дьяволов" с 2001 по 2003 год.
"Лион" провалил начало сезона, вследствие чего свой пост покинул наставник команды Силвиньо. С тех пор клуб безуспешно ищет нового рулевого. Ранее "ткачам" отказал Жозе Моуринью.
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|Команда
|М
|О
|1
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|8
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|8
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|Арсенал Лондон
|8
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|4
|Лестер Сити
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|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
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|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
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|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
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|Брайтон & Хоув Альбион
|8
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|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
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|Уотфорд
|8
|3