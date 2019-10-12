Блан может отказать "Лиону" из-за "Манчестер Юнайтед"

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Блан может отказать "Лиону" из-за "Манчестер Юнайтед"

Известный французский тренер Лоран Блан может отклонить предложение "Лиона" возглавить команду.

Как сообщает L'Equipe, 53-летний специалист верит, что его пригласит на работу "Манчестер Юнайтед", который рассматривает вариант с увольнением Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что Блан, будучи футболистом, выступал за "красных дьяволов" с 2001 по 2003 год.

"Лион" провалил начало сезона, вследствие чего свой пост покинул наставник команды Силвиньо. С тех пор клуб безуспешно ищет нового рулевого. Ранее "ткачам" отказал Жозе Моуринью.

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