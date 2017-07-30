Блан может стать тренером сборной Турции

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Блан может стать тренером сборной Турции

Бывший наставник сборной Франции Лоран Блан может стать тренером сборной Турции, сообщает Fotospor.

По информации ресурса, Блан провел первые переговоры с президентом турецкой федерации футбола Йылдырымом Демирореном.

Напомним, что ранее Фатих Терим подал в отставку с поста наставника сборной Турции.

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