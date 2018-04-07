Блан может возглавить "Челси"

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Блан может возглавить "Челси"

Лондонский "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, "синие" рассматривают вариант с приглашением экс-наставника ПСЖ Лорана Блана.

Отметим, что 52-летний Блан не тренирует с 2016 года, после того как покинул парижский гранд.

Не пропустите: "Челси" определился с заменой для Азара. | http://soccernews.ru

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