Блан может возглавить "Челси"

Лондонский "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, "синие" рассматривают вариант с приглашением экс-наставника ПСЖ Лорана Блана.

Отметим, что 52-летний Блан не тренирует с 2016 года, после того как покинул парижский гранд.

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