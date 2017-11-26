Блан может возглавить "Лилль"

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Блан может возглавить "Лилль"

"Лилль" ищет замену отстраненному Марсело Бьелсе.

Как сообщает Le Figaro, основным претендентом является Лоран Блан, у которого получится, как полагает руководство "Лилля", спасти сезон для команды.

Также "Лилль" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Сент-Этьена" Оскара Гарсии.

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