Блан назвал фаворитов ЧМ-2018

Известный французский тренер Лоран Блан назвал фаворитов Чемпионата Мира 2018 года.

"Явными претендентами на титул я бы назвал Испанию, Германию и Бразилию. Франция идёт сразу за ними. Я бы не стал переоценивать наши возможности. Жеребьёвка сложилась для нас неплохо. Конечно, мы можем показать хороший результат, если приложим максимум усилий. Посмотрите на нашу команду, у нас в основном собраны игроки, выступающие за рубежом. Нас снова воспринимают как очень серьёзного соперника. Это хороший знак" - приводит слова Блана Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Данией, Австралией и Перу.

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