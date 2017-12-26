Блан назвал фаворитов ЧМ-2018
Известный французский тренер Лоран Блан назвал фаворитов Чемпионата Мира 2018 года.
"Явными претендентами на титул я бы назвал Испанию, Германию и Бразилию. Франция идёт сразу за ними. Я бы не стал переоценивать наши возможности. Жеребьёвка сложилась для нас неплохо. Конечно, мы можем показать хороший результат, если приложим максимум усилий. Посмотрите на нашу команду, у нас в основном собраны игроки, выступающие за рубежом. Нас снова воспринимают как очень серьёзного соперника. Это хороший знак" - приводит слова Блана Goal.com.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Данией, Австралией и Перу.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0