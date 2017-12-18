Блан отказался возглавить сборную США

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Блан отказался возглавить сборную США

Известный французский тренер Лоран Блан отказался возглавить сборную США.

"Мне делали предложение, но мой ответ сборным - нет. Это в особенности сложно, если ты не из этой страны. Национальная команда должна заставлять тебя трепетать. Поэтому я отклонил данное предложение" - цитирует Блана Le Parisien.

Напомним, что последним клубом 52-летнего специалиста был ПСЖ, который он покинул в 2016 году.

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