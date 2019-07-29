Блан отклонил предложение "Зенита"

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Блан отклонил предложение "Зенита"

"Зенит" предлагал работу известному французскому специалисту Лорану Блану.

По сведениям France Football, 53-летний тренер не захотел работать в российском клубе. Когда "Зенит" предлагал Блану должность наставника неизвестно. Судя по всему, это произошло по окончании прошлого сезона.

Напомним, что сейчас "Зенит" возглавляет Сергей Семак. Под его руководством клуб выиграл чемпионат в прошлом сезоне.

Блан известен по своей работе в "Бордо", ПСЖ и сборной Франции. С 2016 года тренер находится без работы.

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