Блан рассказал, кто выиграет ЧМ-2018
Экс-тренер сборной Франции Лоран Блан поделился ожиданиями от матча с Бельгией.
"Думаю, будет открытый футбол, потому что у бельгийцев есть атакующее трио, которое очень важно для команды. Для обеих сборных это будет очень сложная игра. Мне кажется, победитель этой пары выиграет Чемпионат Мира.
Лучше ли это поколение того, что выиграло для Франции мундиаль 20 лет назад? Это неважно, лучше они или нет. Главное - победить" - приводят слова Блана российские СМИ.
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