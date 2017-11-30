Блан: "Россия может дойти до полуфинала Чемпионата Мира"

Известный французский футболист и тренер Лоран Блан оценил шансы сборной России на успешное выступление на Чемпионате Мира.

"Конечно, для России очень важно выйти из группы. Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж, и на этом кураже идешь от победы к победе. Так можно не просто выйти из группы, но и дойти до четвертьфинала, а то и до полуфинала. России это по силам, почему нет?", - приводят слова Блана российские СМИ.

Напомним, что 1 декабря в Москве пройдет жеребьевка финальной стадии турнира. Россия будет посеяна в первой корзине на правах хозяев турнира.

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