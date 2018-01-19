Блан: "Уверен, что "Реал" подойдет в полной боевой готовности к игре с ПСЖ"



Бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан считает, что парижский клуб не является фаворитом в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Скажу так: на сегодняшний день "Реал" является самым сильном клубом мира. Деньги не играют в футбол. Запомните это. Be careful! Деньги очень важны. Но я повторюсь, "Реал" - один из самых сильных клубов мира. Кто выигрывал последние два года в Лиге чемпионов? "Реал". Я думаю, после этого вопросов быть не должно.

Скажите, вот вы играете в футбол? И вы всегда выигрываете? Конечно же, нет. Тогда вы должны понимать, что в футболе, как и в любом другом виде спорта, не всегда удаётся быть первым. И даже такой клуб, как "Реал", может проигрывать. Да, сейчас мадридская команда переживает не лучшие времена, но я уверен, что она подойдёт в полной боевой готовности к игре с ПСЖ", - приводят слова Блана российские СМИ.

Первый матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. Ответный поединок ПСЖ - "Реал" пройдет 6 марта.

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