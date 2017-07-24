Блан высказался о возможном переходе Неймара в ПСЖ

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Блан высказался о возможном переходе Неймара в ПСЖ

Бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан высказался о возможном переходе в парижский клуб форварда "Барселоны" Неймара.

"ПСЖ хочет стать великим европейским клубом. С игроком уровня Неймара, ПСЖ станет таковым. Клуб растёт очень быстро. Однажды парижане выиграют Лигу Чемпионов" - приводит слова Блана Goal.com.

Напомним, что ПСЖ готов выплатить полную сумму отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро, однако бразилец пока ещё не определился со своим будущим.

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