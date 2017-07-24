Блан высказался о возможном переходе Неймара в ПСЖ
Бывший главный тренер ПСЖ Лоран Блан высказался о возможном переходе в парижский клуб форварда "Барселоны" Неймара.
"ПСЖ хочет стать великим европейским клубом. С игроком уровня Неймара, ПСЖ станет таковым. Клуб растёт очень быстро. Однажды парижане выиграют Лигу Чемпионов" - приводит слова Блана Goal.com.
Напомним, что ПСЖ готов выплатить полную сумму отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро, однако бразилец пока ещё не определился со своим будущим.
Не пропустите: В "Барселоне" ожидают официального заявления Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" намерен купить ещё четырёх игроков
-
Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"
-
Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать Папастатопулоса
-
"Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта
-
ПСЖ готов включить в сделку по Санчесу одного из своих игроков
-
Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов
-
Раньери хочет купить вратаря "Фиорентины"
-
Киевское "Динамо" интересуется Голофкой
-
В "Челси" определились с новым капитаном команды
-
Вернидуб может покинуть "Зарю"
-
"Штутгарт" продлил контракт с главным тренером
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру
-
"Ювентус" вернулся к кандидатуре Матича
-
Карпин ушёл с телеканала "Матч ТВ"
-
Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"
-
Чичарито прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"
-
Семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч со "Спартаком"
-
Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"
-
Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне
-
"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34