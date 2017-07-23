Блан: "Я хотел поработать с "Интером", но сейчас желаю удачи Спаллетти"

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Блан: "Я хотел поработать с "Интером", но сейчас желаю удачи Спаллетти"

Известный французский тренер Лоран Блан заявил, что он был бы не прочь возглавить "Интер".

"Проблема "Интера" в том, что на их проект нужно время. Я бы хотел поработать с клубом, но сейчас желаю удачи Лучано Спаллетти. Когда-то в "Интере" я познакомился с очень интересными людьми и был бы не против вернуться в клуб. Впрочем, меня интересуют и другие клубы Серии А, так как итальянский футбол возрождается", - приводит слова Блана Football Italia.

Стоит отметить, что Блан в бытность футболистом в течение трех лет играл за "Интер". Напомним, что тренер был уволен с поста наставника ПСЖ летом 2016 года и с тех пор является безработным.

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