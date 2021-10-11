Блан ярко высказался об уходах Месси и Неймара из "Барселоны"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Бывший главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан поделился мнением об уходах из "Барселоны" нападающих Лионеля Месси и Неймара.
"Для чемпионата Франции невероятно иметь у себя Месси, Неймара и Мбаппе. ПСЖ находится на другой планете по сравнению с другими клубами, но для Лиги 1 здорово иметь возможность видеть этих игроков на поле каждую неделю.
"Барселона" допустила чудовищные ошибки и это касается не только ухода Месси. Можно говорить о 4-5 годах. Клуб терял потрясающих игроков, а подобное не должно было происходить. Нельзя отпускать Месси и Неймара, так как крайне сложно заменить", - приводит слова Блана Marca.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14