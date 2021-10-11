Блан ярко высказался об уходах Месси и Неймара из "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан поделился мнением об уходах из "Барселоны" нападающих Лионеля Месси и Неймара.

"Для чемпионата Франции невероятно иметь у себя Месси, Неймара и Мбаппе. ПСЖ находится на другой планете по сравнению с другими клубами, но для Лиги 1 здорово иметь возможность видеть этих игроков на поле каждую неделю.

"Барселона" допустила чудовищные ошибки и это касается не только ухода Месси. Можно говорить о 4-5 годах. Клуб терял потрясающих игроков, а подобное не должно было происходить. Нельзя отпускать Месси и Неймара, так как крайне сложно заменить", - приводит слова Блана Marca.

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