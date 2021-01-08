Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

Состояние здоровья экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера серьёзно ухудшилось, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, бывший футбольный чиновник госпитализирован в тяжёлом состоянии.

С чем связано попадание 84-летнего функционера в больницу, пока неизвестно.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и был отстранён от должности из-за обвинений в коррупции.

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