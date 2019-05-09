Блаттер хочет отсудить у ФИФА пенсию и коллекцию часов
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер намерен подать в суд на Международную федерацию футбола, сообщает New York Times.
По информации источника, 83-летний швейцарец хочет вернуть свою коллекцию часов, которую он не успел забрать после отстранения от должности в 2015 году.
Также функционер рассчитывает отсудить у ФИФА пенсионные выплаты, которые ему полагаются.
"Это вопрос уважения, я не могу так спокойно сидеть и наблюдать. Хочу вернуть личные вещи. Разве я много прошу?" - сказал Блаттер.
Напомним, что одиозный менеджер лишился высокого поста из-за коррупционного скандала.
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